Курск, 5 мая, 2025, 23:11 — ИА Регнум. Российские силы ПВО в течение получаса сбили девять украинских дронов над территорией России. Об этом 5 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«С 20:30 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Курской области и четыре — над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 5 мая сообщил, что в Валуйках два украинских беспилотника атаковали легковые машины, в поселке Дальний дроны повредили техническое помещение. Кроме того, в селе Ясные Зори в Белгородском районе два FPV-дрона нанесли значительные повреждения инфраструктуре, оказалась перебита линия электропередачи. Пострадало и село Головино. В Грайвороне FPV-дрон пробил кровлю частного домовладения. В селе Вязовое в Краснояружском районе после атаки дрона начался пожар на недействующем складе.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 4 мая российские средства ПВО уничтожили 123 дрона ВСУ, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и столько же управляемых авиабомб JDAM.