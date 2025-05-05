Вашингтон, 5 мая, 2025, 22:38 — ИА Регнум. Балерину Ксению Карелину ожидает встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом после её освобождения в России. Об этом 5 мая сообщил таблоид New York Post.

TASS/AP Балерина Ксения Карелина

«В понедельник [5 мая] президент Трамп встретится с российско-американской балериной Ксенией Карелиной», — указали в статье.

Имеющую двойное гражданство США и России балерину освободили в ходе обмена заключёнными 10 апреля. 33-летней Карелиной грозило 12 лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля в ОАЭ состоялся обмен заключёнными между США и Россией. РФ освободила Карелину, приговорённую к 12 годам колонии по делу о госизмене. США отпустили Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу Вашингтона. В США его обвинили в поставках микроэлектроники американского производства в РФ в обход санкций.

В этот же день Трамп заявил, что США высоко ценят освобождение властями РФ Карелиной. Он добавил, что с запросом об освобождении Карелиной к Белому дому ранее обратился президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

ФСБ выразила благодарность властям ОАЭ за посредничество при обмене заключёнными. В службе отметили, что переданная Вашингтону Карелина была помилована. Также в ФСБ рассказали, что Петрову в США грозило до 20 лет лишения свободы по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле.