Лондон, 5 мая, 2025, 22:50 — ИА Регнум. Полный отказ людей от употребления алкоголя может иметь свои негативные стороны. Об этом сообщил журнал The Economist.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что в мире снижается потребление алкоголя. В богатых странах многие представители поколения Z, родившиеся после конца 1990-х годов, полностью избегают употребление спиртных напитков. По данным издания, в прошлом году в США 30% людей в возрасте от 20 лет вовсе не употребляли алкоголь.

Издание указало на плюсы трезвого образа жизни — улучшение здоровья, сна. Кроме того, непьющие реже имеют проблемы с лишним весом. Но с точки зрения экономики трезвость «является непоследовательной и разрушительной идеологией по трем основным причинам», считают авторы материала.

Алкоголь — важный источник дохода в ресторанной индустрии. В США прибыль заведений в существенной мере обеспечивается торговлей алкоголем, поскольку наценка на него выше, чем наценка на блюда. При этом затраты на производство спиртного и обслуживание его потребителей ниже. Как отметило издание, заказывающие только воду посетители ресторанов «получают выгоду за чужой счет». Трезвенники — это «безбилетники», утверждают авторы статьи, поскольку употребление алкоголя поддерживает всевозможные социальные и экономические структуры. Так, трезвенники, которые ходят на общественные мероприятия, «пользуются весельем пьющих».

Авторы статьи задают вопрос о том, что станет с социумом, если все перестанут пить. Они назвали трезвенников более одинокими людьми. Вино (и другие спиртные напитки) на протяжении веков «выполняло социальную функцию». Оно помогает человеку расслабиться. Человек, который пришел на встречу и выпил, продемонстрировал тем самым, что готов быть более уязвимым и «оставил свое оружие за дверью».

Наконец, алкоголь способствует творчеству. По мнению авторов статьи, в мире сегодня меньше прорывов, а Голливуд держится на ремейках и сиквелах. Что-то подобное наблюдается и в музыкальном творчестве. Они связывают падение креативности с отказом от алкоголя.

Как сообщало ИА Регнум, в марте британский портал The Drinks Business проинформировал о том, что крупнейшие мировые производители виски хотят приостановить выпуск спиртных напитков из-за падения спроса.

Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала, что не следует увлекаться алкогольными коктейлями, так как в них содержится много сахара, химических консервантов и вредных красителей.