Лондон, 5 мая, 2025, 22:16 — ИА Регнум. Победившая на муниципальных выборах в Великобритании правая партия Reform UK решила запретить вывешивать флаги Украины наравне с другими иностранными флагами над зданиями подконтрольных советов. Об этом 5 мая сообщило руководство партии.

Global Look Press

«Подконтрольные Reform английские советы скоро распорядятся, чтобы флагами, которые могут развеваться внутри или снаружи их зданий, были исключительно «Юнион Джек» или флаг Святого Георгия. Мы гордимся нашей страной и ее историей», — написал председатель партии Зия Юсуф в соцсети Х.

Отмечается, что партия таким образом решила укрепить национальную идентичность и снизить влияние иностранных символов в общественной жизни. Всего партия получила контроль над десятью советами.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля в Польше один из помощников кандидата в президенты Гжегожа Брауна во время митинга в городе Бяла-Подляска Люблинского воеводства сбросил со здания мэрии флаг Украины.

В апреле 2025 года стало известно, что кто-то сменил надгробие на массовом захоронении боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в польском селе Монастеж. Новая табличка напоминала о том, что члены УПА массово убивали безоружных поляков, украинцев и евреев, в частности участвовали в Волынской резне в июне 1943 года, жертвами которой стали около 100 тыс. мирных жителей.