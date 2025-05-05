Ярославль, 5 мая, 2025, 22:02 — ИА Регнум. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» 5 мая обыграл уфимский «Салават Юлаев» и второй год подряд вышел в финал Кубка Гагарина.

РИА Новости/Ярослав Неелов

Встреча прошла в Ярославле. В пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» одержал победу со счетом 4:2.

Открыл счет нападающий команды хозяев Александр Радулов — он забил первую шайбу в ворота противника на 7-й минуте игры, а затем вновь отличился на 59-й. Также в составе «Локомотива» две шайбы забросил Егор Сурин (на 36-й и 52-й минутах). У проигравших отличились Скотт Уилсон (23-я минута игры) и Александр Хмелевский (48-я минута).

В финале Кубка Гагарина команда из Ярославля сыграет с победителем противостояния между челябинским «Трактором» и московским «Динамо». В финальной серии Кубка Гагарина сезона 2023/24 «Локомотив» со счетом 0:4 уступил магнитогорскому «Металлургу».

Как передавало ИА Регнум, 3 мая «Локомотив» со счетом 3:0 разгромил «Салават Юлаев» в четвертом матче полуфинальной серии, одержав третью победу подряд. Голами отметились Даниил Тесанов (15-я минута), Илья Николаев (20-я) и Егор Сурин (23-я).