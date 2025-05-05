Керчь, Крым, 5 мая, 2025, 21:49 — ИА Регнум. Группировку водолазов для поиска и подъема мазута, а также мониторинга затонувших частей танкеров после крушения в Керченском проливе увеличат до 159 человек, сообщила 5 мая пресс-служба правительства РФ.

РИА Новости/Михаил Голенков

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС. Работа объединенной группировки водолазов по поиску и подъему мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка продолжается. Водолазами уже собрано около 624 т замазученного грунта.

«Сводная группировка водолазов увеличена более чем на 40 человек и по состоянию на сегодняшний день достигла 125 человек. В дальнейшем планируется расширить группировку до 159 человек, из которых 153 специалиста продолжат уборку мазута с грунта, а 6 человек будут задействованы для мониторинга затонувших частей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», — сообщила пресс-служба.

В работах по подъему мазута задействовано шесть судов. Продолжается подготовка к проведению работ первого этапа установки коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров, в частности, проводятся необходимые изыскания и начато изготовление самих сооружений, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе произошло вызванное штормом крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В результате аварии часть нефти попала в море.

Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов МЧС привлекло более 32,5 тыс. добровольцев, включая представителей молодёжных движений и граждан из 20 регионов России. Президент Владимир Путин поблагодарил волонтёров за их вклад в ликвидацию последствий аварии. Правительство выделило 1,5 млрд рублей на устранение последствий ЧП. В конце января специалисты завершили откачку мазута из кормовой части севшего на мель танкера «Волгонефть-239».

13 февраля владельцев танкеров «Волгонефть» оштрафовали по решению суда. Кроме того, 7 марта мэрия Анапы подала в Арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление к компаниям «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг», судовладельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».