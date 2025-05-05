Вашингтон, 5 мая, 2025, 21:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 5 мая заявил журналистам, что высоко оценивает предложение президента РФ Владимира Путина объявить трехдневное перемирие на Украине.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

«Как вы знаете, президент Путин только что объявил о трехдневном перемирии, что не звучит как что-то значительное. Тем не менее на самом деле это большое достижение, если принимать во внимание ту ситуацию, с которой мы начинали», — сказал Трамп.

28 апреля Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать перемирие. ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения перемирия Украиной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью предлагаемого Россией перемирия является проверка готовности киевского режима к поиску путей устойчивого мира.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные заявления Зеленского — это классическая угроза террориста международного масштаба. Она подчеркнула, что слова Зеленского вновь продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что если ВСУ 9 мая попытаются атаковать Парад Победы, то 10 мая в Киеве может и не наступить.