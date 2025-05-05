Ходейда, Йемен, 5 мая, 2025, 21:20 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США и Израиля 5 мая нанесли серию из восьми ударов по порту и городу Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает Al Jazeera.

Global Look Press/U. S. Navy/Keystone Press Agency

«Израильские СМИ сообщают, что удары по Ходейде были направлены на бетонный завод, используемый для поддержки военной промышленности хуситов», — говорится в сообщении.

По данным канала, было сброшено 48 бомб, в результате чего порт Ходейда получил «тяжелый удар». О пострадавших и погибших не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал дать мощный ответ на ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона со стороны повстанцев из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) и заявил, что за действиями хуситов стоит Иран.

Утром 4 мая стало известно о падении обломков запущенной из Йемена ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Пресс-служба армии Израиля подтвердила падение обломков ракеты, выпущенной из Йемена, вблизи аэропорта во время ее перехвата.

После ракетного обстрела в воздушной гавани около часа было приостановлено использование воздушного пространства, затем аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Позднее в тот же день хуситы объявили о планах ввести полную воздушную блокаду Израиля путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по Бен-Гуриону.