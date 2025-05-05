Вашингтон, 5 мая, 2025, 21:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 5 мая заявил, что Вашингтону известно, кто взорвал «Северные потоки».

ИА Регнум

В беседе с журналистами он опроверг утверждения о том, что ответственность за подрывы газопроводов несёт Россия. Репортёры спросили, планируется ли в США проведение расследования по подрыву «Северных потоков».

«Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», — ответил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, обе нитки «Северного потока» и «Северного потока — 2» были подорваны в сентябре 2022 года. Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ России возбудила дело о международном терроризме в связи с диверсией на газопроводах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он подчеркнул, что подрыв был организован американскими спецслужбами.

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее заявил, что подорвать «Северные потоки» могло только подразделение специального назначения одной из стран, входящих в НАТО. Он отметил, что соответствующая техника имеется у американских и английских спецслужб.