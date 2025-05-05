Санкт-Петербург, 5 мая, 2025, 20:54 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский театр им. Ленсовета отменил показы спектакля «В этом милом старом доме» с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского до конца сезона. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба театра.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Кристина Коровникова

«Дорогие зрители, мы приняли решение приостановить показы спектакля «В этом милом старом доме» до конца сезона. Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на «паузу», — говорится в сообщении.

В театре уточнили, что врачи не рекомендовали Боярскому выходить на сцену в ближайшее время. 9 и 25 мая, 3 и 25 июня, 2 и 13 июля пройдут другие спектакли. Пресс-служба подчеркнула, что информация о заменах будет опубликована в ближайшие дни.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в театре сообщили, что Боярский, которого выписали из больницы после ушиба, из-за плохого самочувствия пропустит не только спектакль 27 апреля, но и еще две постановки, в которых он участвует. 14 апреля Боярский получил травмы при падении в театре: актер упал на спину с трехметровой высоты.

Худрук театра и супруга Боярского Лариса Луппиан 19 апреля сообщила, что актер сначала два дня находился дома, однако затем у него поднялась температура. Медики, обследовавшие актера в больнице, диагностировали у него перелом ребра и ушиб легкого, после чего было принято решение оставить его на стационарном лечении. Позже Луппиан рассказала, что Боярского госпитализировали из-за риска развития пневмонии после травмы.