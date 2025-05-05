Будапешт, 5 мая, 2025, 20:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 мая заявил, что был вынужден пойти на открытый конфликт с главой киевского режима Владимиром Зеленским, поскольку в некоторых заявлениях Зеленского содержалась неприкрытая угроза.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе выступления в парламенте Орбан заявил: никто не имеет права указывать властям Венгрии, какое решения они должны принять по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз. Он напомнил: Зеленский ранее заявил, что власти Венгрии, инициируя в стране референдум по данному вопросу, «делают опасные вещи».

«В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами. Мне пришлось сделать такой шаг и пойти на открытый конфликт, который может иметь серьезные последствия, но я беру это на себя», — цитирует Орбана ТАСС.

Премьер Венгрии заявил, что Зеленский договорился с Еврокомиссией о приеме Украины в Евросоюз к 2030 году и рассчитывает, что в Венгрии появится проукраинское правительство, сформированное пользующейся поддержкой Брюсселя оппозицией.

Как передавало ИА Регнум, опрос граждан Венгрии по вопросу об их отношении к возможному членству Украины в ЕС начался 14 апреля. Орбан уже принял участие в референдуме и проголосовал против. Власти Венгрии призвали граждан участвовать в опросе, результаты которого будут направлены в Брюссель.

В феврале Будапешт заблокировал старт переговоров по вступлению Украины в ЕС, потребовав от Киева представить программу защиты прав национальных меньшинств. В марте глава МИД республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет и дальше препятствовать членству Украины в Евросоюзе до тех пор, пока Киев не прекратит ущемлять права венгерской общины в Закарпатье.

Орбан ранее отмечал, что постоянная военная поддержка Украины и ее прием в Евросоюз приведут к банкротству европейских государств. Премьер Венгрии призывал европейских политиков прекратить военный психоз.