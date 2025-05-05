Иркутск, 5 мая, 2025, 20:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России жителю Приангарья Сергею Степанову. Об этом 5 мая сообщил губернатор Иркутсткой области Игорь Кобзев.

Telegram-канал Губернатора Иркутской области Сергей Степанов

«Житель Иркутской области, участник СВО Сергей Владимирович Степанов удостоен звания Героя России. Указ подписал Владимир Владимирович Путин», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что Степанов в ходе СВО проявил беспримерное мужество, самообладание и профессионализм, сорвав планы противника и сохранив жизни своих бойцов.

«Несмотря на ранение, он продолжал командовать, обеспечивая продвижение группы вглубь вражеской обороны. Практически сразу ВСУ попытались отбить позиции. Под шквальным огнем Степанов перераспределил силы и организовал отпор. Получил второе ранение осколком в ногу. Сам оказал себе помощь и остался в строю. В итоге операции уничтожены силы противника, захвачены две станции БПЛА», — рассказал Кобзев.

Сейчас ефрейтор находится на реабилитации в Московской области.

Сергей Степанов родился в селе Хамхар Нукутского района в 1977 году. Окончив школу, он выучился на ветеринара и работал в Нукутском филиале Черемховской станции по борьбе с болезнями животных. Летом 2024 года он отправился в зону СВО и служил стрелком-сапером мотострелкового подразделения.

Как передавало ИА Регнум, 11 января Путин присвоил младшему сержанту Андрею Григорьеву, получившему известность после ножевого боя с военнослужащим ВСУ, звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Григорьев отметил, что его шокировало столь быстрое получение государственной награды. В тот же день глава Якутии Айсен Николаев вручил Григорьеву новый якутский нож, отметив, что весь регион гордится своим земляком.