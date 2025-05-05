Подольск, Московская область, 5 мая, 2025, 19:58 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске в результате падения обломков дронов зафиксированы незначительные повреждения жилых домов и легковых автомобилей, сообщила 5 мая пресс-служба администрации округа.

Иван Шилов ИА Регнум

Пострадавших в результате происшествия нет, сказано в публикации в Telegram-канале администрации.

«К местам происшествий направлены экстренные службы. Будет проведена оценка ущерба и оказана необходимая помощь», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 мая пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, в том числе четыре — над территорией Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства ПВО уничтожили в Подольске четыре украинских беспилотника, направлявшихся на столицу. Собянин отметил, что, по предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

В ночь на 5 мая московский аэропорт Домодедово вводил временные ограничения на приём и отправку рейсов для обеспечения безопасности полётов. Менее чем через полтора часа ограничения были сняты.