Москва, 5 мая, 2025, 19:50 — ИА Регнум. ЦБ России повысил официальный курс американского доллара на 6 мая 2025 года до 81,9137 рубля. Об этом говорится на сайте регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно публикации, курс доллара вырос на 0,42 рубля по сравнению с 1 мая. Другие валюты также продемонстрировали рост, в частности, евро вырос на 0,07 рубля (₽92,9082), а китайский юань — на 0,13 (₽11,3025).

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс доллара на конец 2025 года на уровне 98,7 рубля. Кроме того, в дальнейшем ожидается постепенное ослабление рубля: в 2026 году курс составит 100 рублей, в 2027-м — 103,5 рубля, а к 2028 году достигнет 106 рублей, подчеркнули в ведомстве.

При этом 2 мая главный аналитик одного из российских банков Михаил Васильев заявил, что летом 2025 года курс доллара может упасть до 60 рублей. По его словам, снижение курса американской валюты будет зависеть от геополитической обстановки, где при хорошем сценарии ожидается смягчение санкций и приток иностранного капитала в РФ. В таком случае доллар будет стоить 70–80 рублей в ближайшие месяцы, а при эскалации в переговорах — 90–100 рублей.