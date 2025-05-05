Москва, 5 мая, 2025, 19:27 — ИА Регнум. На 70-м году жизни скончался чемпион СССР по классической борьбе и бывший глава киевской ОПГ Виктор Авдышев. Об этом сообщили на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Яковлев Александр/ТАСС

«4 мая на 70-м году ушел из жизни призер чемпионатов мира 1978 и 1983 года, призер чемпионата Европы 1983 года Виктор Авдышев. Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Виктора Юрьевича», — указано в публикации.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти бывшего спортсмена стала сердечная недостаточность.

Авдышев активно занимался борьбой с 1970 года. За почти 15 лет своей спортивной карьеры он сумел дважды завоевать бронзу на чемпионатах мира (1978 и 1983 года), а также стать чемпионом СССР в 1978 году и победителем Спартакиады народов СССР в 1979-м.

В середине 1980-х Авдышев оставил спорт и переключился на преступную деятельность. Так, в 1989 году в Киеве появилась авдышевская ОПГ, которая состояла из бывших спортсменов-борцов. За несколько лет данная группировка стала одной из мощнейших в городе.

В 1995 году Авдышева арестовали и несколько лет расследовали его дело, однако экс-спортсмен сумел сбежать в Азербайджан. Тогда суд заочно приговорил его к четырем годам лишения свободы. Тогда же борца объявили в международный розыск.