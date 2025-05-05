Бухарест, 5 мая, 2025, 19:25 — ИА Регнум. Премьер Румынии Марчел Чолаку 5 мая заявил об уходе в отставку и объявил, что его партия (Социал-демократическая) выходит из правящей коалиции.

ТАСС/EPA Премьер Румынии Марчел Чолаку

4 мая в Румынии состоялся повторный первый тур президентских выборов. Представитель правящей коалиции Крин Антонеску занял третье место, не сумев выйти во второй тур.

«В декабре была создана коалиция с двумя целями: чтобы у нас было стабильное правительство с большинством в парламенте и чтобы у коалиции был кандидат, который станет президентом. Одна из двух [целей] не достигнута. Это значит, что коалиция в нынешнем составе нелегитимна. Я предложил коллегам по партии выйти из коалиции, что ведет к моей отставке с поста премьер-министра», — сказал Чолаку журналистам.

Как передавало ИА Регнум, по итогам повторного первого тура выборов в Румынии кандидат от «Альянса за объединение румын» Джордже Симион набрал 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан — 21%, Антонеску — 20,1%.

Политолог Екатерина Шумицкая в разговоре с ИА Регнум ранее отметила, что после победы Симиона в первом туре выборов результаты голосования не будут аннулированы, но системные партии страны при поддержке ЕС попытаются начать юридическое преследование Симиона по аналогии с независимым кандидатом Кэлином Джорджеску, выигравшим первый тур выборов в 2024 году.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, которые с 22,94% голосов выиграл Джорджеску. Кандидат назвал решение суда госпереворотом и отметил, что правосудие в стране утратило суть. В марте Центральное избирательное бюро Румынии объявило об отказе в регистрации Джорджеску и двум другим независимым кандидатам на повторных выборах. При этом Симион заявил, что в случае своей победы на выборах назначит Джорджеску премьер-министром.