Москва, 5 мая, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Евросоюз (ЕС) планирует к концу 2027 года полностью отказаться от российского газа, могут теоретически быть воплощены, но в таком случае цена на это топливо для стран объединения окажется на высоком уровне. Об этом в понедельник, 5 мая, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз намерен ввести запрет на покупку газа у России до окончания 2027 года. Собеседники агентства уточнили, что речь идёт о полном отказе от всех видов «голубого топлива», поступающего из России.

«Теоретически это возможно, пожалуйста. Но это будет фактором удержания высоких цен на европейском рынке. Потому что российский газ насыщает европейский рынок так или иначе, и, соответственно, возрастает конкуренция. А это влияет на понижение цен на газ. А сейчас мы видим, что, как бы это ни называли дорожной картой, планом, это все равно, по сути, санкции поэтапного запрета на импорт российского газа», — сообщил эксперт.

Юшков объяснил, что в ЕС хотят сначала запретить заключать краткосрочные контракты с Россией, потом долгосрочные и в итоге прийти к полному запрету импорта российского газа. Но подобные шаги должны быть согласованы со всеми участниками Евросоюза, а с этим в Европе есть проблема, добавил собеседник агентства.

«Почему до сих пор они не запретили импорт российского газа? Ну потому, что эти решения блокируются отдельными государствами. Венгрия и Словакия, в общем-то, выступают против. А может быть, и ряд других стран найдется, кто тоже будет выступать против запрета российского газа. Тем более в 2027 году. Евросоюз пытается таким образом заставить Россию поменять внешнюю политику. А если к 2027 году СВО закончится уже, то какой смысл тогда вводить эти санкции?» — заявил Юшков.

Эксперт считает, что шансов на согласование инициативы крайне мало и поэтому вряд ли такая мера будет принята. Специалист считает, что отказ от российского газа не будет поддержан, даже несмотря на сообщения о том, что в качестве замены в Европу придёт американский, катарский и австралийский сжиженный газ.

«Евросоюз, конечно, говорит о том, что мы вместо российского газа дождемся американского СПГ или СПГ из Катара, потому что действительно и США, и Катар, и Австралия собираются в ближайшие годы ввести в эксплуатацию множество СПГ-заводов. Но страны Европы тоже понимают, что эти заводы и так будут введены в эксплуатацию, так пусть они конкурируют с российским газом, что будет толкать цены вниз», — уточнил собеседник агентства.

Юшков добавил, что отказываться от российского газа Европе просто не выгодно. Если российский газ уберут с европейского рынка, то с приходом большого количества СПГ цены в любом случае будут только выше, подытожил эксперт.

10 февраля агентство Bloomberg также сообщало, что цены на газ в ЕС достигли двухлетнего максимума. Авторы отметили, что стоимость фьючерсных контрактов на момент публикации выросла на 4,1% и достигла отметки €58 за мегаватт-час, а сам рост цен не останавливается уже четвертую неделю подряд.

В 2024 году глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об энергетическом самоубийстве Евросоюза и добавил, что стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе и шоковых цен на газ.

Президент России Владимир Путин в свою очередь также подчеркивал, что европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у нее газ, однако именно в экономике стран Евросоюза начались необратимые негативные процессы.