Москва, 5 мая, 2025, 19:12 — ИА Регнум. В московском Музее Победы 5 мая открыли масштабную экспозицию «Путь к Победе». Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба учреждения

пресс-служба Музея Победы

Мультимедийная экспозиция размещена на площади почти 4,5 тыс. кв. метров и посвящена воинской доблести солдат Красной армии. Целью было создать летопись войны в лицах и судьбах красноармейцев. Наряду с подвигами военачальников показаны и судьбы простых бойцов.

При создании экспозиции использовались подлинные раритеты, диорамы, а также мультимедийные технологии, в том числе проекции и мэппинг («оживление» объектов с помощью видеопроекций). Это должно позволить посетителям погрузиться в атмосферу фронтовых будней, боёв на передовой, получить более полное представление о войне.

Впервые создан комплекс «оживших диорам», которые переносят посетителей в дни и места ключевых сражений Великой Отечественной войны — Битвы за Москву, Сталинградской битвы, обороны блокадного Ленинграда, Курской битвы, форсирования Днепра и штурма Берлина. Действо разворачивается на специальном экране перед каждым батальным полотном, созданным мастерами Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

Благодаря фильмам продолжительностью в 5-6 минут события, изображенные баталистами, «оживают» — зрители видят сцены боев, слышат звуки сражений и голоса и таким образом могут эмоционально прочувствовать события, отметила пресс-служба.

Для «эффекта погружения» каждая из шести диорам дополнена исторически достоверными декорациями, среди которых — подмосковная деревня с полуразрушенной церковью, заснеженные улицы Ленинграда, дом Павлова, блиндаж на Прохоровском поле, переправа на Днепре и здание кафе в Берлине.

Частью новой экспозиции стал и интерактивный комплекс «Реликвии Победы», где представлены свыше 160 подлинных раритетов. Посетители могут увидеть, в частности, томик Пушкина, пробитый немецким осколком и спасший жизнь будущему ученому Андрею Тимофееву. Благодаря технологии смарт-стекло реликвии «оживают», представляя карту боевых действий, в которых участвовал их владелец, и демонстрируя фотографии и видеоматериалы о его жизни и подвиге.

В реализации проекта приняли участие около 100 музеев — участников Международного проекта «Территория Победы» и членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Частью проекта стала и Цифровая информационная библиотека — наиболее полное собрание оцифрованных исторических материалов о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Библиотека, в частности, включает такие разделы, как «Лента времени: ключевые события», «Интерактивные карты военных операций», «Сводки Совинформбюро», «Архивные документы Красной Армии», «Полководцы и командиры».

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 мая глава Росстата Сергей Галкин представил сборник «Цифры Победы». Он рассказал, что в результате Великой Отечественной войны Советский Союз на демографическом уровне недосчитался 39 млн человек.

4 мая в парке «Патриот» в Москве встретили «Поезд Победы» — уникальный передвижной поезд-музей. Десять его тематических вагонов посвящены отдельным событиям и вехам Великой Отечественной войны.