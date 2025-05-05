Москва, 5 мая, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Блогеры из 19 стран мира отправились в тур по России по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Артем Геодакян/ТАСС

«По случаю года защитника Отечества и 80-летнего юбилея Великой Победы мы организуем тематический тур для 35 популярных блогеров из 19 стран мира. Важно, чтобы наши гости своими глазами увидели Россию, узнали больше о её истории и культуре, смогли поделиться своими впечатлениями со своей аудиторией за рубежом», — сказал глава Росмолодёжи Григорий Гуров.

Как уточнили в организации, участниками блог-тура стали представители России, Франции, Бельгии, Белоруссии, Чехии, Вьетнама, США, Болгарии, Абхазии, Канады, Индии, Эфиопии, Узбекистана, Киргизии, Сирии, Сербии, Аргентины, Бразилии и Мексики.

Зарубежные лидеры мнений, разделившись на группы, отправились по четырём маршрутам: Москва — Волгоградская область, Санкт-Петербург — Ленинградская область, Санкт-Петербург — Республика Карелия, Москва — Тульская область.

В День Победы, 9 мая, они посетят парад Победы в городе-герое Волгограде и увидят праздничный салют. Участники блог-тура присоединятся и к патриотической акции «Синий платочек Победы».