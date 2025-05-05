Анкара, 5 мая, 2025, 19:03 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом урегулирование украинского кризиса, а также переговоры с Ираном и ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

TASS /DIA Images/ABACA

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что поддерживает подход президента США к прекращению войн и что он ценит переговорный процесс с Ираном и усилия, предпринятые Трампом для прекращения российско-украинского конфликта. Эрдоган заявил в ходе разговора, что гуманитарный кризис в секторе Газа достиг серьезных масштабов, что гуманитарная помощь должна поступать в сектор Газа бесперебойно и что этой гуманитарной трагедии необходимо положить конец», — говорится в сообщении.

Эрдоган также заявил, что турецкая сторона готова оказывать всевозможную поддержку для обеспечения прочного мира на Ближнем Востоке. В ходе беседы была затронута и Сирия. Турецкий лидер призвал Трампа смягчить санкции в отношении новых сирийских властей. По его словам, такой шаг США будет способствовать процессу защиты территориальной целостности Сирии и ее стабильности.

«В ходе разговора президент Эрдоган пригласил президента США Трампа в Турцию», — добавили в канцелярии.

Лидеры стран также договорились продолжать наращивать сотрудничество в различных сферах, в частности в оборонной.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Эрдоган заявил, что Турция поддерживает видение Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Турецкий лидер подчеркнул, что периодически созванивается с Трампом, и выразил надежду, что вскоре двусторонние отношения с американским лидером получат совершенно иной импульс. Он также добавил, что у него и Трампа есть понимание по ситуации в Сирии.