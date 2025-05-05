Москва, 5 мая, 2025, 19:25 — ИА Регнум. Новые правила для московских курьеров на электровелосипедах, ограничивающие максимальную скорость передвижения и призванные следить за состоянием транспорта, хороший шаг, но система ещё далека от совершенства. Об этом в разговоре с ИА Регнум заявил автоэксперт Дмитрий Попов. Он рассказал, какие меры следует предпринять для повышения безопасности на дороге.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Москве новые требования для курьеров вступили в силу с 1 мая. В соответствии с приказом департамента транспорта Москвы, для курьеров на электровелосипедах установлена максимальная скорость 25 км/ч, а также введены обязательные характеристики для такого транспорта. Помимо этого, все работающие курьеры и кандидаты на работу должны будут регистрироваться в комплексной информационной системе (КИС) «АРТ» для проверки личности и подлинности документов.

«Эта история направлена на то, чтобы обеспечить неотвратимость наказания для курьеров, которые нарушают правила. К сожалению, в настоящий момент основными лицами, которые заявляют о нарушении правил дорожного движения и требований безопасности, являются горожане, участники дорожного движения. Потому что полицейских просто не хватает, чтобы гоняться за каждым курьером. В этом смысле система еще далека от совершенства», — сообщил автоэксперт.

По словам специалиста, введённые правила — хороший шаг, к которому ещё стоит добавить номерные знаки, которые будут хорошо всем видны и понятны. Собеседник агентства заявил, что не доволен теми восьмизначными номерами, которые сейчас есть на рюкзаках у курьеров, так как отследить таким образом и привлечь к ответственности за совершаемые правонарушения крайне сложно. Попов отметил, что курьерские компании рассказывают о создании волонтерских патрулей, призванных следить за соблюдением правил курьерами. По его мнению, эти патрули должны быть в какой-то брендированной форме, чтобы и горожане видели их, и сами доставщики знали, что по городу бродят патрули, которые вылавливают нарушителей.

Автоэксперт считает, что если курьерские службы хотят показать озабоченность соблюдением правил дорожного движения их курьерами, то нужно устроить так называемый «демарш» — привлечение нарушителей к ответственности представителями или волонтерами тех самых курьерских компаний. Собеседник рассказал, что общественники составляют для курьеров образовательный контент, позволяющий изучать правила дорожного движения.

«Подавляющее большинство курьеров и не догадывается, что основным местом для передвижения курьера на велосипеде и электровелосипеде является вовсе не тротуар. Основным местом, в Москве особенно, так как там много запретов на парковки, является край проезжей части. И туда им дорога, там они должны располагаться», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля в правительстве обсудили поправки к правилам дорожного движения (ПДД), запрещающие езду по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Помимо запрета передвижения на всех средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам, обсуждались также запрет проезда на одном СИМ двум и более людям, повышение возраста пользователей таких видов транспорта до 16 лет и обязательное использование шлема при передвижении по дороге.

Ранее, 11 марта, Минтранс предложил приравнять пользователей электросамокатов и иных СИМ к водителям и возложить соответствующие обязанности и ответственность. Отмечается, что поправки проекта ведомства также могут коснуться усиления приоритета пешеходов, которым нельзя будет подавать звуковой сигнал с требованием уступить дорогу, а также при сближении с пешеходами скорость движения СИМ предлагается ограничить до 10 км/ч