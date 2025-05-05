Нейпьидо, 5 мая, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина и примет участие в параде Победы 9 Мая. Об этом сообщает телеканал Мьянмы MRTV.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Председатель государственного административного совета, премьер-министр, старший генерал Мин Аунг Хлаин посетит РФ с дружественным визитом по приглашению президента России Владимира Путина», — передает телеканал.

15 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в 2025 году на юбилейный парад Победы на Красной площади ожидается приезд свыше 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с Путиным.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил, что прибудет в Москву для участия в праздновании. Ранее 28 апреля о планах приехать заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. До этого о намерении принять участие в торжествах сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Сербской Республики в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, на празднества прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генсекретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президенты Абхазии Бадра Гунба и Южной Осетии Алан Гаглоев.