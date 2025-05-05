Берлин, 5 мая, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Пост министра по делам миграции и беженцев в новом коалиционном правительстве Германии займёт уроженка России Натали Павлик, сообщила 5 мая пресс-служба Социал-демократической партии ФРГ.

TASS /IMAGO

Павлик родилась в 1992 году в Тюменской области, а в 1999 году вместе с родителями переехала в Германию по программе репатриации.

В 2021 году она была избрана депутатом бундестага, а годом позже заняла пост уполномоченного правительства ФРГ по вопросам репатриации и национальных меньшинств.

Ранее представители блока ХДС/ХСС и социал-демократической партии подписали соглашение о формировании коалиционного правительства. Заседание парламента, на котором канцлером ФРГ должен быть избран Фридрих Мерц, состоится 6 мая.

23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Первое место занял блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место, получив 20,8% голосов, а на третьем месте с 16,4% голосов оказалась социал-демократическая партия, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как передавало ИА Регнум, в апреле новым мэром Хельсинки был избран член партии «Национальная коалиция» Даниэль Сазонов, родители которого в начале 1990-х годов переехали в Финляндию из Петербурга. Сазонов родился в 1993 году в Хельсинки.

Обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко в своей статье ранее отмечал: хотя русский является одним из двух родных языков Сазонова, со стороны может показаться, что всё, связанное с Россией, он в себе выхолостил — во всяком случае Сазонов полностью поддерживает официальную антироссийскую риторику.