Москва, 5 мая, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил замглавы МИД РФ Михаила Галузина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Михаила Галузина — замминистра иностранных дел РФ», — говорится в документе.

Президент также наградил председателя партии «Альтернатива для болгарского возрождения» Румена Петкова медалью Пушкина и ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова орденом Александра Невского.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Путин наградил певца Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награды был также удостоен российский пианист и общественный деятель Денис Мацуев, который получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

17 апреля Путин за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.