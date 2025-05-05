Владимир, 5 мая, 2025, 18:17 — ИА Регнум. На 75-м году жизни скончался народный артист России Николай Горохов. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

РИА Новости/Алексей Никольский Николай Горохов

«Сегодня ушёл из жизни народный артист РФ, почётный гражданин Владимирской области Николай Горохов. Буквально на днях видел Николая Анатольевича, как всегда, полным энергии, и сегодня, как говорят его коллеги по цеху, у него были рабочие планы, его ждали в театре. Невозможно поверить в эту внезапную потерю», — указал губернатор в публикации.

Авдеев уточнил, что отпевание артиста состоится 8 мая в 10:00 в Успенском соборе во Владимире. Похороны планируются на кладбище возле церкви Константина и Елены в микрорайоне Доброе.

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким умершего. По его словам, Горохов внёс заметный вклад в развитие культуры Владимирской области, а его ученики в настоящее время составляют костяк труппы областного театра драмы.

Николай Горохов родился 17 декабря 1950 года в Курске, он окончил Школу-студию МХАТ. Во Владимирском театре драмы он служил с 1978 года. Горохов также создал актерский курс на базе областного колледжа культуры и искусства. С 1993 года был председателем регионального отделения Союза театральных деятелей России, а спустя два года стал председателем Ассоциации творческих союзов области.

Горохов является лауреатом множества престижных премий, среди которых премия имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, премия правительства России имени Федора Волкова, театральная премия «Золотая маска» и многие другие.