Братислава, 5 мая, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Представители внепарламентского Словацкого движения возрождения передали в канцелярию президента республики Петера Пеллегрини петицию о референдуме об отмене санкций против России. Об этом 5 мая сообщило информационное агентство TASR.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Листы с подписями под обращением с просьбой провести референдум занимают почти 40 коробок. Всего собрано более 395,4 тыс. подписей при необходимых 350 тыс.

Авторы петиции предлагают провести референдум с вопросом: «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?»

Как передавало ИА Регнум, в марте активисты словацкого гражданского объединения «Брат за брата» передали президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене антироссийских санкций. Она набрала более 450 тыс. голосов. Согласно законодательству республики, где проживают примерно 5,5 млн человек, для проведения референдума в республике необходимо собрать не менее 350 тыс. подписей.

В декабре представитель объединения «Брат за брата» Юрай Држик сообщал, что собрано более 361 тыс. подписей.

Как пояснил председатель объединения Матуш Алекса, петицию инициировали из-за усталости населения от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры. По мнению активистов, введённые против России санкции на практике обернулись ущербом для самой Словакии.

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар считает, что страны Евросоюза уже осознают, что больше сами страдают от санкций, чем Россия. По его словам, ограничения могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно. Гашпар отметил, что лично поддерживает отмену ограничений и нормализацию торговых отношений с Россией. Но состоящая в членстве ЕС Словакия должна идти на определенные компромиссы, продиктованные политикой объединения, добавил вице-спикер.

Российские власти не раз заявляли, что страна выстоит под санкционным давлением. Так, президент Владимир Путин подчеркивал, что все антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, но принесли обратный результат. Выступая 21 февраля на Форуме будущих технологий, глава государства заявил о важной стимулирующей роли западных санкций для развития российской экономики. По его словам, отечественные компании стали чаще обращаться к своим учёным и получать помощь.