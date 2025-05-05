Москва, 5 мая, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета «Движения первых». Указ главы государства был опубликован 5 мая.

Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Филиппов Татьяна Голикова, Сергей Кириенко

«Утвердить прилагаемый состав Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», — сказано в тексте указа.

Путин возглавил набсовет движения, его заместителем стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Также в состав наблюдательного совета вошли, в частности, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Путин поручил правительству и главам регионов помочь «Движению первых» реализовать проект по вовлечению молодого поколения в науку и научно-техническое творчество. Доклад должен быть представлен главе государства до 1 сентября.

В марте Путин выступил на открытии IV съезда «Движения первых». Он рассказал, что одной из главных задач организации является помощь молодому поколению в том, чтобы найти своё место в жизни.

Также в марте президент провёл заседание наблюдательного совета «Движения первых». Глава государства отметил, что в ряды движения уже вступили 11 млн человек, и назвал это «приличной армией».