Москва, 5 мая, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Девятнадцати офицерам Вооруженных сил РФ и органов внутренних дел присвоены генеральские звания. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Александр Казаков

Согласно документу, опубликованному 5 мая на официальном сайте нормативно-правовых актов, знание генерал-лейтенанта получили четверо офицеров ВС России, еще 11 ― звание генерал-майора.

В частности, заместителю директора Росгвардии Василию Сонину присвоено звание генерал-полковника полиции.

«Присвоить специальные звания сотрудникам войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника полиции Сонину Василию Васильевичу и генерал-лейтенанта полиции Лачеву Виктору Михайловичу», ― указано в тексте документа.

Кроме того, звание генерал-полковника присвоено военнослужащему войск Нацгвардии РФ Сергею Буракову и генерал-майора юстиции сотруднику СК России Ярославу Яковлеву.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Путин присвоил Герою России, росгвардейцу Александру Белоглазову звание генерал-майора. Также звания генерал-майора присвоили командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-го отдельного отряда специального назначения «Ратник» Александру Парунову. Помимо этого, глава государства присвоил специальное звание генерал-майора полиции командиру петербургского СОБР «Гранит» Росгвардии Дмитрию Очеретяному.

20 апреля Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» шести соединениям Вооруженных сил России. Почетное звание получили 1442-й мотострелковый, 368-й штурмовой авиационный, 337-й десантно-штурмовой, 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полки, а также 68-й армейский корпус.

В указах говорится, что полки и корпус были отмечены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в ходе боевых действий при защите Отечества.