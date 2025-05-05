* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Париж, 5 мая, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Объявленная в России в розыск кинокритик Екатерина Барабаш (признана Минюстом России иностранным агентом), которую обвиняют в распространении фейков о ВС РФ, сбежала во Францию. Об этом сообщают «Репортеры без границ» (Reporters sans frontières, RSF), чей сайт заблокирован на территории РФ.

Сергей Фадеичев/ТАСС Кинокритик и журналистка Екатерина Барабаш (признана в РФ иноагентом)

«RSF провела эвакуацию российской журналистки Екатерины Барабаш. Организация координировала операцию по ее переезду в Париж», — говорится в сообщении RSF.

Барабаш объявили в розыск 21 апреля текущего года после того, как журналистка, находясь под домашним арестом, не явилась на судебное заседание в Пушкинский городской суд. Тогда уголовное дело было приостановлено.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля 2025 года Минюст признал Барабаш иноагентом. По информации ведомства, она и еще ряд лиц участвовали в распространении фейков о решениях властей России и ВС РФ. Кроме того, они публиковали контент, созданный иностранными агентами, и высказывались против спецоперации.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что Барабаш было предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. В ходе допроса журналистка признала вину в полном объеме. Ей грозило до 10 лет лишения свободы.

Барабаш сотрудничала с интернет-изданием Republic (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и журналом «Большой город».