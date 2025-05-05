Объявленная в розыск в России кинокритик Барабаш* нашлась в Париже
Объявленная в розыск в России кинокритик Барабаш нашлась в Париже
Париж, 5 мая, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Объявленная в России в розыск кинокритик Екатерина Барабаш (признана Минюстом России иностранным агентом), которую обвиняют в распространении фейков о ВС РФ, сбежала во Францию. Об этом сообщают «Репортеры без границ» (Reporters sans frontières, RSF), чей сайт заблокирован на территории РФ.
«RSF провела эвакуацию российской журналистки Екатерины Барабаш. Организация координировала операцию по ее переезду в Париж», — говорится в сообщении RSF.
Барабаш объявили в розыск 21 апреля текущего года после того, как журналистка, находясь под домашним арестом, не явилась на судебное заседание в Пушкинский городской суд. Тогда уголовное дело было приостановлено.
Как передавало ИА Регнум, 4 апреля 2025 года Минюст признал Барабаш иноагентом. По информации ведомства, она и еще ряд лиц участвовали в распространении фейков о решениях властей России и ВС РФ. Кроме того, они публиковали контент, созданный иностранными агентами, и высказывались против спецоперации.
Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что Барабаш было предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. В ходе допроса журналистка признала вину в полном объеме. Ей грозило до 10 лет лишения свободы.
Барабаш сотрудничала с интернет-изданием Republic (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и журналом «Большой город».