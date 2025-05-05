Москва, 5 мая, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин подписал указ о создании в России национального центра спортивной медицины. Документ был опубликован 5 мая на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства» Национальный центр спортивной медицины», — сказано в тексте указа.

Основными функциями центра должны стать укрепление здоровья спортсменов национальных и региональных команд, совершенствование медико-биологического обеспечения этих команд и научно-аналитическое сопровождение этого обеспечения.

Указ вступает в силу с даты подписания.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Путин подписал указ об учреждении президентских стипендий для российских спортсменов и тренеров. Максимальный размер регулярных выплат составит 60 тыс. рублей. Они будут предоставляться участникам Олимпийских и Параолимпийских игр, победителям всероссийских и международных турниров. Всего предусмотрено 4 тыс. стипендий.

Путин ранее отмечал, что подходы Международного олимпийского комитета по недопуску атлетов до участия в Олимпиаде противоречат самой природе спорта. Глава государства подчеркнул, что политики стали решать, на кого распространяется действие Олимпийской хартии, а на кого — нет. Путин уточнил, что необходимо скорректировать деятельность Олимпийского комитета России и нарастить усилия организации по международному сотрудничеству.