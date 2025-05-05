Махачкала, 5 мая, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Три человека, согласно уточненным данным, погибли в Махачкале в результате нападения боевиков на полицейский патруль. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Дагестана в Telegram-канале.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«По уточненной информации, в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова погибло трое человек. Нападавшие нейтрализованы», — говорится в сообщении.

Ранения различной степени тяжести получили пять человек: два полицейских и три гражданских, среди которых 17-летняя девушка. Они находятся в больницах, где есть все необходимое для оказания им помощи, добавили в минздраве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963239" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Дагестане

Указано также, что вопрос лечения раненых контролирует министр здравоохранения республики Ярослав Глазов.

В пресс-службе управления МВД по региону уточнили, что погибли два полицейских, еще два получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая в Махачкале неизвестные открыли огонь по сотрудникам ДПС на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова, а затем скрылись на угнанном служебном автомобиле. Машину они позже бросили. Мероприятия по поиску и задержанию нападавших продолжаются.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что стрельбу устроил водитель автомобиля, который полицейские пытались остановить. По факту нападения на сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, угоне без цели хищения и незаконном обороте оружия.