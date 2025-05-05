Уфа, 5 мая, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Причиной смерти депутата Госдумы и экс-мэра Уфы Павла Качкаева стала остановка сердца. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Telegram/Радий Хабиров

«Неожиданное и очень печальное известие для всех, кто знал Павла Рюриковича Качкаева. Депутата Госдумы, нашего яркого, всегда жизнерадостного товарища, бывшего мэра Уфы, любимого всеми горожанами. К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце», — указал он в публикации.

Хабиров также выразил соболезнования родным и близким умершего.

Качкаев родился в 1951 году на территории Башкирии. В 1973 году он окончил Уфимский авиационный институт по специальности «промышленная электроника». В этом же году на Уфимском приборостроительном заводе занял должность инженера-настройщика. Со временем он дослужился до должности заместителя генерального директора.

В 1994 году Качкаев стал главой администрации Ленинского района города Уфы, а в следующем году стал заместителем главы администрации столицы республики. С 2003 по 2011 год Качкаев был мэром Уфы. Позже его назначили министром ЖКХ Башкирии.

В сентябре 2021 года Качкаева избрали депутатом Госдумы, где он занимал должность первого заместителя руководителя думского комитета по вопросам строительства и ЖКХ. В 2024 году за заслуги депутату было присвоено звание «Почетный гражданин Уфы».