Ухань, Китай, 5 мая, 2025, 18:09 — ИА Регнум. В китайском Ухане от переработок скончался молодой репетитор, который обучал 400 учеников. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post (SCMP).

Global Look Press/Johannes Neudecker/dpa

«Молодой репетитор в центральном Китае скончался в собственном кабинете из-за того, что был подавлен стрессом от управления 400 учениками, и чрезмерной сверхурочной работы. Ранее мужчина по фамилии Ли, которому было меньше 30 лет, проработал пять лет в репетиторской и образовательной компании в Ухане», — указано в публикации.

Уточняется, что Ли скончался во время сверхурочной работы в своем кабинете от внезапной остановки сердца 22 апреля. О пропаже молодого человека заявила его невеста, с которой они должны были сыграть свадьбу 2 мая.

Коллеги умершего отметили, что он регулярно работал по шесть и более часов сверх нормы. При этом в день его смерти официально Ли вообще не должен был работать из-за корпоративного праздника.

Как передавало ИА Регнум, в России с 1 сентября 2024 года действует закон, уточняющий систему оплаты за сверхурочную работу. Согласно данному документу, за первые два часа работы предусмотрены выплаты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

При этом конкретные размеры оплаты сверхурочных работ можно определить коллективным или трудовым договором, соглашением или локальным нормативным актом. Вместо повышенной оплаты сверхурочная работа по желанию сотрудника может компенсироваться выделением дополнительного времени для отдыха, но не менее отработанного сверхурочно.