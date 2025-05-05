Москва, 5 мая, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Депутату парламента Азербайджана Азеру Бадамову не позволили находиться на российской территории из-за его неоднократных высказываний в адрес России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Соцсети Азер Бадамов

Ранее азербайджанское агентство Apa сообщило, что Бадамову, который прибыл в Москву в составе делегации, не разрешили сесть на самолет до Астрахани. Его уведомили, что въезд в страну ему запрещен, после чего парламентарий вылетел обратно на родину.

По информации источника, российская граница для Бадамова закрыта в соответствии со статьями 26 и 27 федерального закона о порядке выезда и въезда в РФ.

«Основанием стали неоднократно допущенные депутатом Милли Меджлиса высказывания антироссийской и русофобской направленности», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что Россия не является сторонником практики «стоп-листов» в отношениях с дружественными странами. Ранее Азербайджан ввел запрет на въезд в отношении некоторых российских законодателей, в частности депутата Госдумы Николая Валуева.

В Москве считают, что подобного рода вопросы следует урегулировать по дипломатическим каналам, а не через претензии в СМИ. Меры в отношении Бадамова — персонального характера, российская сторона сохраняет настрой на развитие отношений с Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества, отметил источник.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале власти Азербайджана объявили Валуева персоной нон грата, объяснив это решение его «оскорбительными и угрожающими» высказываниями. Ранее парламентарий прокомментировал требование властей Азербайджана закрыть представительство Россотрудничества — «Русский дом». Валуев раскритиковал азербайджанские власти и призвал российское правительство обратить внимание на деятельность азербайджанских диаспор в России, которые зачастую занимаются денежными операциям и не всегда законными.