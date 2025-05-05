Вашингтон, 5 мая, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Сервис для общения Skype с 5 мая прекратил свою работу. Об этом сообщается в рассылке пользователям мессенджера.

SOPA Images via ZUMA Press Wire/TASS

«Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Также в ближайшие дни вы получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить необходимые действия», ― указано в тексте сообщения.

Отмечается, что владеющая Skype американская компания Microsoft теперь сосредоточится на развитии еще одного сервиса для коммуникации и совместной работы — Teams. Переход в Teams из Skype для пользователей будет бесплатным и не потребует изменения учетных данных.

Данные в Skype планируется хранить до января следующего года, после чего они будут автоматически удалены.

Как передавало ИА Регнум, компания Skype основана в 2003 году командой эстонских разработчиков при поддержке бизнесменов Януса Фрииса и Никласа Зеннстрема. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела софт.

Как сообщало BBC, популярность сервиса видеоконференций стала стремительно падать на фоне пандемии, когда резко вырос охват Zoom. Позже компания Microsoft опубликовала статистику сервиса, согласно которой в 2023 году его на ежедневной основе использовали только 36 млн человек, в то время как десятилетием ранее число установки приложения превышало 1 млрд раз и имело сотни миллионов пользователей в 169 странах мира.

В мае Microsoft сообщил о планах полностью остановить работу Skype с 5 мая. Отмечалось, что это затронет как бесплатные, так и платные аккаунты сервиса, но не коснётся версии Skype для бизнеса.

Также сообщалось, что пользователи смогут перейти на бесплатную версию Microsoft Teams, которая включает основные функции Skype и дополнительные возможности. Для этого достаточно войти в Teams на любом поддерживаемом устройстве с учётной записью Skype — контакты и чаты будут автоматически перенесены. В приложении Skype также появится уведомление с инструкцией по переносу данных.

Microsoft также прекращает предоставление платных функций Skype новым пользователям, включая счета Skype и подписки для международных и местных звонков.