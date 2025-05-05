Москва, 5 мая, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Российский вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев решил зарегистрировать в Роспатенте товарный знак «нога бога». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу ведомства.

Global Look Press/Xu Zijian/Xinhua

В 2018 году на чемпионате мира по футболу, проходившем в России, голкипер вывел национальную команду в четвертьфинал турнира, отразив решающий пенальти своей ногой. Данный эпизод стали называть в спортивной среде «ногой бога».

По данным агентства, 29 апреля Акинфеев подал заявку в Роспатент с целью зарегистрировать на собственное имя данный товарный знак.

«Правовая охрана испрашивается для товаров 25 (одежда), 28 (игры, игрушки), 32 (безалкогольные напитки), 35 (реклама, услуги для бизнеса), 41 (образование, мероприятия) классов МКТУ», — прокомментировала эту ситуацию руководитель частного патентного бюро Алина Акиншина.

Эксперт удивилась, что данный товарный знак не регистрировался ранее, а также оценила вероятность одобрения заявки вратаря как высокую.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года 38-летний Акинфеев продлил контракт с ЦСКА ещё на два года, до лета 2026 года. На данный момент голкипер выступает за московский клуб на высшем уровне на протяжении 22 лет.