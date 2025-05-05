Москва, 5 мая, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Блогер Аяз Шабутдинов в ходе судебного заседания полностью признал вину в мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Владимир Гердо/ТАСС

«Понятно, в чем обвиняют, признаю себя виновным в полном объеме», — передает агентство слова Шабутдинова.

Ранее его адвокат Калой Ахильгов заявил, что обвиняемый возместил ущерб 64 из 113 потерпевших по делу.

Как передавало ИА Регнум, Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогера обвиняют в 114 преступных эпизодах. Под следствием также находится его объявленный в розыск сообщник Василий Алексеев, обвиняемый в 92 эпизодах.

В конце февраля 2025 года Пресненский районный суд Москвы продлил Шабутдинову арест до 12 августа 2025 года. Как заявил Ахильгов, из 50 тыс. учеников бизнес-коуча «неоправданные ожидания имеют только около 100 человек».

В начале апреля Ахильгов заявил, что бизнес-коуч возместит ущерб всем потерпевшим. По его словам, защита собрала множество доказательств невиновности блогера, однако Шабутдинов «взял ответственность на себя, признал вину и взялся за полное возмещение ущерба».