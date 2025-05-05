Москва, 5 мая, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Жительницу Москвы задержали при попытке пронести боеприпас и порох в храм Христа Спасителя. Об этом 5 мая сообщил Telegram-канал SHOT.

Сергей Савостьянов/ТАСС храм Христа Спасителя

По данным издания, женщина вела себя странно и вызвала подозрения у охраны. При осмотре у неё было обнаружено около 500 г пороха и гильза от патрона.

Женщина, 56-летняя уборщица по имени Маргарита, заявила прибывшей на место полиции, что и порох, и боеприпас обнаружила дома и хотела выяснить, представляют ли они опасность, сказано в сообщении. По словам женщины, её отец был охотником.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Как передавало ИА Регнум, в январе в Вашингтоне сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося пронести мачете и несколько ножей через пункт досмотра в центре для посетителей при здании конгресса США. Подозреваемого арестовали. Ему было предъявлено обвинение в нарушениях, связанных с ношением опасного оружия.

В августе 2024 года охрана Соборной мечети Москвы задержала двух граждан Турции с предметом, похожим на гранату. Взрывчатого вещества в предмете обнаружено не было. Задержанные были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

В августе 2023 года пассажир авиарейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский пытался пронести в самолёт гранату Ф-1 («лимонку»). Мужчину задержали при входе в аэропорт на рамке досмотра. Гранату изъяли. Пассажира передали военным для дальнейшего установления обстоятельств происшествия.