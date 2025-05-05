Каменка-Днепровская, Запорожская область, 5 мая, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Каменка-Днепропетровская в Запорожской области. Об этом 5 мая сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

ИЗВЕСТИЯ

«Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ», ― написал глава региона Telegram-канале.

Он уточнил, что зафиксировано не менее шести прилетов. По словам Балицкого, в результате обстрела без электроснабжения остались 1152 абонента. Губернатор добавил, что опасность повторных ударов сохраняется, и попросил горожан не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные обстрелы и атаки дронов украинских войск на мирных жителей интенсифицировались. 29 апреля украинские формирования обстреляли школьный автобус с детьми в Запорожской области. Ученики ехали в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу. Также ВСУ атаковали Михайловский муниципальный округ с помощью беспилотников. В результате мальчик 2007 года рождения получил легкое ранение головы.

13 апреля ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. В результате двух волн обстрела (утром и вечером) мирных кварталов города и Токмака Запорожской области разрушения получили три частных дома.

Под ударом артиллерии и дронов-камикадзе Каменка-Днепровская оказалась и 4 апреля. В результате обстрела повреждения получила кровля зданий и окна в двух жилых домах. Кроме того, около одного из домов загорелся автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.