Висконсин, США, 5 мая, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Женщину по имени Одри Бакберг, пропавшую в 1962 году в возрасте 20 лет в американском штате Висконсин, нашли живой. Об этом сообщила газета The Guardian.

Wisconsin missing persons advocacy

В офисе шерифа округа Саук в Висконсине заявили, что 82-летняя Бакберг, которая больше 60 лет числилась пропавшей без вести, живет в другом штате. Где именно — в полиции не сообщили.

«Дальнейшее расследование показало, что мисс Бакберг исчезла по собственному желанию, а не в результате какой-либо преступной деятельности или злой воли», — указано в заявлении.

Бакберг покинула дом, где жила с мужем и двумя детьми, 7 июля 1962 года. В этот день она получила зарплатный чек на шерстяной фабрике, где работала. По словам 14-летней девочки, работавшей в семье няней, она и Одри отправились в город Мэдисон, где сели на автобус до Индианаполиса, штат Индиана. Там, возле автобусной остановки, няня видела Одри в последний раз.

Известно также, что Одри вышла замуж за Рональда Бакберга, когда ей было «около пятнадцати лет». Их совместная жизнь была непростой и сопровождалась обвинениями в жестоком обращении. Незадолго до исчезновения Одри подала заявление в полицию, в котором обвинила мужа в избиениях и угрозах убийством.

Детектив Айзек Хэнсон рассказал, что найти Бакберг удалось с помощью учетной записи ее сестры на сайте генеалогической компании Ancestry.com. Он отметил, что позвонил в местное отделение полиции, когда узнал адрес Бакберг, и попросил, чтобы кто-нибудь сходил в это дом. Вскоре пропавшая позвонила детективу и беседовала с ним 45 минут.

По словам Хэнсона, после исчезновения женщина «стала жить своей жизнью». Детектив добавил, что ему Бакберг показалась счастливой и не сожалеющей о своем решении.

Ранее ИА Регнум сообщало о подобном случае, произошедшем в Великобритании. В 1972 году в Ковентри пропала 16-летняя Шейла Фокс. Было известно, что девушка состояла в отношениях с мужчиной и могла самостоятельно покинуть район. Тем не менее, больше 50 лет она числилась без вести пропавшей, пока в декабре 2024 года полицейские не разместили в Сети ее фотографию низкого качества, сделанную незадолго до исчезновения. Уже через несколько часов люди, знакомые с Фокс, связались с ней, а вскоре полиция подтвердила, что женщина, которой исполнилось 68 лет, жива и здорова. Правоохранители не раскрыли подробностей, отметив только, что Фокс живет «в другой части страны».