Махачкала, 5 мая, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Правоохранители Дагестана обнаружили патрульную машину, на которой скрылись злоумышленники, расстрелявшие сотрудников ДПС в Махачкале. Об этом 5 мая сообщил Telegram-канал «112».

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

В автомобиле никого не было, злоумышленники бежали. Правоохранители продолжают мероприятия по их поиску и задержанию.

5 мая около 14:20 мск неустановленные лица напали на наряд ДПС в Махачкале. Злоумышленникам удалось скрыться на служебном автомобиле. В регионе введён план «Перехват».

Как передавало ИА Регнум, в управлении МВД по Дагестану ранее проинформировали, что, по предварительным данным, в результате перестрелки после нападения злоумышленников на пост ДПС погибли трое сотрудников полиции и ещё один получил ранения. Также сообщалось, что ликвидированы двое боевиков.

В свою очередь, по предварительной информации минздрава республики, в результате происшествия погибли не пять, а один человек. В минздраве отметили, что всего в результате происшествия пострадали семь человек — двое боевиков, трое правоохранителей и двое мирных жителей, в том числе 17-летняя девушка. Все пострадавшие госпитализированы.

По данным «112», на экипаж ДПС напали четыре преступника, вооружённые автоматами. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие и меры безопасности, не снимать происходящее на камеру и не публиковать материалы в Сети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Также были возбуждены дела по статьям 166 УК РФ («Угон без цели хищения») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).