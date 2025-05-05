Санкт-Петербург, 5 мая, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Концерт хора Сретенского монастыря, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 6 мая в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится при поддержке «Роснефти».

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Хор Сретенского монастыря выступит в Петербурге к 80-летию Победы

Коллектив продолжит серию выступлений с новой музыкальной программой «Великой Победе посвящается». В основе постановки — реальные истории о судьбах героев, прошедших верстами войны от Москвы до Берлина.

Хор исполнит произведения фронтовых лет, среди которых «Катюша», «Священная война», «От героев былых времен», «Дороги». Эти и многие другие композиции уже прозвучали в Москве, где коллектив выступил 4 мая на смотровой площадке Воробьевых гор. Зрители услышали в исполнении хора «Прощание славянки», «Смуглянку» и песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Хор Сретенского монастыря выступит в Петербурге к 80-летию Победы

Хор Сретенского монастыря — один из самых известных музыкальных коллективов России — в этом году отмечает свое 30-летие. Коллектив исполняет как духовную музыку, так и известные народные и популярные песни. Хор побывал уже в более чем 45 странах и выступал на самых знаменитых площадках.

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Хор Сретенского монастыря выступит в Петербурге к 80-летию Победы

Совместный проект хора Сретенского монастыря и «Роснефти» призван сохранить память о героических событиях Великой Отечественной войны. С марта коллектив проводит гастрольный тур по городам России с программой «Великой Победе посвящается», концерты пройдут в 24 городах. Завершатся гастроли 3 июля в Сочи.

«Роснефть» поддерживает хор Сретенского монастыря с 2015 года. За это время коллектив с большим успехом провел множество концертных туров. Среди постановок прошлых лет: «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь», «Песни наших родителей».