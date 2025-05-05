Москва, 5 мая, 2025, 16:15 — ИА Регнум. На 74-м году жизни скончался депутат Госдумы и бывший глава администрации Уфы Павел Качкаев. Об этом сообщил портал UFA1 со ссылкой на источник.

Владимир Федоренко/РИА Новости Павел Качкаев

«Павел Рюрикович отдыхал в селе под Уфой, когда ему резко стало плохо с сердцем. Семья доставила его в Булгаковскую участковую больницу, однако спасти его врачам не удалось», — сообщил источник.

Павел Качкаев родился 4 октября 1951 года в селе Черниговка в Чишминском районе Башкирии. Трудовую деятельность начал в 1973 году в башкирском производственном объединении «Прогресс», где занимал различные должности, от инженера до технического директора, первого заместителя генерального директора.

С 2003 по 2011 год Качкаев был мэром Уфы. Позже его назначили министром ЖКХ Башкирии. В сентябре 2021 года Качкаева избрали депутатом Госдумы, где он занимал должность первого заместителя руководителя думского комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В мае 2024 года Качкаеву было присвоено звание «Почетный гражданин Уфы».