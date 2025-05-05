Махачкала, 5 мая, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Управление следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело после нападения неизвестных на сотрудников ДПС. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, также были возбуждены дела по статьям 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На место преступления выехали следователи и руководство следственного управления.

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Как передавало ИА Регнум, 5 мая в Махачкале неизвестные открыли огонь по полицейским на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. В результате перестрелки погибли трое правоохранителей. По данным Telegram-канала «112», на экипаж ДПС напали четыре преступника, вооружённые автоматами. Позже сообщалось, что двое нападавших были ликвидированы.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, стрельбу устроил водитель автомобиля, который полицейские пытались остановить. В городе действует план «Перехват». По данным регионального минздрава, всего пострадали как минимум семь человек, в их числе 17-летняя девушка.