Семь человек пострадали при нападении на патруль ДПС в Махачкале
Минздрав Дагестана: семь человек пострадали при перестрелке в Махачкале
Махачкала, 5 мая, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Семь человек, включая девушку-подростка, пострадали при нападении на патруль ДПС в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Дагестана в Telegram-канале.
Один полицейский погиб на месте, еще двоих увезли в больницу на скорой. Один из раненых в тяжелом состоянии, отметили в минздраве.
В стационар помещены два тяжелораненых боевика. Кроме того, ранения получили двое гражданских лиц, в том числе 17-летняя девушка. Их состояние средней степени тяжести, говорится в сообщении ведомства.
По данным управления МВД по Дагестану, около 14:10 мск группа вооруженных людей напала на наряд ДПС у перекрестка улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале. В результате перестрелки погибли трое полицейских, двое нападавших были ликвидированы.
Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, в городе объявили план «Перехват».
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что правоохранители принимают меры к задержанию преступников. Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности, а также не снимать происходящее на камеру и не публиковать материалы в Сети.