Махачкала, 5 мая, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Семь человек, включая девушку-подростка, пострадали при нападении на патруль ДПС в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Дагестана в Telegram-канале.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Один полицейский погиб на месте, еще двоих увезли в больницу на скорой. Один из раненых в тяжелом состоянии, отметили в минздраве.

В стационар помещены два тяжелораненых боевика. Кроме того, ранения получили двое гражданских лиц, в том числе 17-летняя девушка. Их состояние средней степени тяжести, говорится в сообщении ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963224" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевики отстреливаются от полицейских, прячась за служебной машиной

По данным управления МВД по Дагестану, около 14:10 мск группа вооруженных людей напала на наряд ДПС у перекрестка улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале. В результате перестрелки погибли трое полицейских, двое нападавших были ликвидированы.

Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, в городе объявили план «Перехват».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что правоохранители принимают меры к задержанию преступников. Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности, а также не снимать происходящее на камеру и не публиковать материалы в Сети.