Санкт-Петербург, 5 мая, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Между Санкт-Петербургом и Гаваной могут запустить прямое авиасообщение. Этот вопрос прорабатывается, сообщил на встрече с губернатором города Александром Бегловым президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

EPA/Ernesto Mastrascusa/TASS

«Рассматриваются варианты для установления прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной», — уточнил Бермудес.

Кубинский лидер напомнил, что на прошлой неделе состоялась международная туристическая выставка на Кубе. По его словам, кубинские власти прорабатывают «обмены в туристической сфере», чтобы туристы из Санкт-Петербурга приезжали в страну.

Президент республики также поблагодарил Беглова за гостеприимство и поддержал предложения по развитию двустороннего сотрудничества. Он отметил, что потенциал взаимодействия между Петербургом и Кубой не имеет границ.

Как передавало ИА Регнум, прямое авиасообщение между Кубой и Россией приостановили из-за санкций в марте 2022 года, из-за чего добраться до Гаваны из Москвы стало возможно только с пересадками. Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой возобновили с 1 июля 2023 года. Первый рейс вылетел из московского аэропорта Шереметьево в 09:30 мск.

Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке. По его словам, совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлениям.

28 февраля в Стамбуле Москва предложила рассмотреть восстановление прямого авиасообщения между РФ и США.

Президент Кубы прилетел в Санкт-Петербург 4 мая в рамках официального визита в Россию для участия в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он также будет присутствовать на памятных и культурных мероприятиях, посвященных 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.