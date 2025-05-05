Москва, 5 мая, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Правительство Москвы помогает восстанавливать инженерно-коммунальную и социальную инфраструктуру городов-побратимов — Луганска и Донецка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Мы с городами-побратимами Донецком, Луганском продолжаем программу поддержки инфраструктуры, развитие, реконструкцию. Более двух тысяч объектов реконструировали, восстановили более тысячи километров инженерных сетей, миллионы квадратных метров дорог», — сказал мэр.

По его словам, с 2022 по 2024 год в Луганске и Донецке отремонтировано 2296 зданий и сооружений, почти два миллиона квадратных метров дорог. Также специалисты восстановили и отремонтировали 1006,5 километра инженерных сетей. По 1,4 тысячи адресов устранены последствия вражеских обстрелов, включая замену окон и восстановление кровли.

Продолжаются и работы по благоустройству. Так, столичные специалисты улучшили 156 га общественных пространств, в том числе центральные улицы Луганска и Донецка. Также завершены работы по капремонту и комплексному благоустройству территории Луганской городской поликлиники № 12 и школы № 55 имени К. К. Рокоссовского.

Жителям Донецка с 2022 года доставили 2,53 миллиона кубических метров технической и питьевой воды, а для обеспечения ремонтных бригад строительными материалами на местах построили два асфальтобетонных и три цементобетонных завода.

Круглый год в городах-побратимах работают 34 аварийные бригады комплекса городского хозяйства Москвы. Еще 33 аварийные бригады направляются дополнительно в Донецк в зимний период.

И работы по ремонту и восстановлению в Донецке и Луганске будут продолжены. В планах на 2025 год — привести в порядок 191 здание, 35,5 километра инженерных сетей, 651,8 тысячи квадратных метров дорог и 21,1 гектара общественных пространств.