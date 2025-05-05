Махачкала, 5 мая, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Один сотрудник полиции погиб, двое получили ранения при нападении на пост ДПС в Махачкале. Об этом 5 мая сообщили в минздраве республики.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Раненые госпитализированы. Один из получивших ранения находится в тяжёлом состоянии.

«По предварительным данным один сотрудник полиции погиб на месте, ещё двоих, один из которых в тяжёлом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи. Двоих тяжелораненых боевиков также госпитализировали в стационар», — сказано в сообщении.

Ранее в управлении МВД по Дагестану проинформировали, что, по предварительным данным, в результате перестрелки погибли трое сотрудников полиции и ещё один получил ранения. Также сообщалось, что ликвидированы двое боевиков.

В свою очередь, по предварительной информации минздрава республики, в результате происшествия погибли не пять, а один человек. В минздраве отметили, что всего в результате происшествия пострадали семь человек — двое боевиков, трое правоохранителей и двое мирных жителей, в том числе 17-летняя девушка. Все пострадавшие госпитализированы.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая около 14:20 мск неустановленные лица напали на наряд ДПС в Махачкале. Злоумышленникам удалось скрыться на служебном автомобиле. В регионе введён план «Перехват».

По данным Telegram-канала «112», на экипаж ДПС напали четыре преступника, вооружённые автоматами. Двое из них, по этим данным, были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов на месте.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие и меры безопасности, не снимать происходящее на камеру и не публиковать материалы в Сети.