Москва, 5 мая, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Список стран Европейского союза (ЕС), приглашенных в Киев на празднование 80-летия Победы, почти полностью дублирует состав гитлеровской коалиции. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

«Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС», — указали в ведомстве.

В СВР также отметили цинизм европейских лидеров, которые запрещают другим странам посещать праздничные мероприятия в Москве, но при этом сами намереваются посетить «альтернативные» торжества в Киеве.

Как передавало ИА Регнум, в апреле глава МИД Украины Андрей Сибига пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский в свою очередь также заявил, что хочет принять представителей так называемой «коалиции желающих» стран, ранее объявивших о готовности ввести своих «миротворцев» на территорию Украины.

Позднее издание Politico сообщило, что ряд лидеров стран Европы, включая премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, под разными предлогами отклонили предложение приехать 9 мая в Киев.