Москва, 5 мая, 2025, 17:48 — ИА Регнум. После победы главы националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона в первом туре президентских выборов в Румынии результаты голосования не будут аннулированы, но системные партии страны при поддержке Евросоюза попытаются начать юридическое преследование Симиона по аналогии с независимым кандидатом Кэлином Джорджеску.Об этом в понедельник, 5 мая, заявила политолог Екатерина Шумицкая в разговоре с ИА Регнум.

EPA/ROBERT GHEMENT/TASS Кандидат от националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион

В Румынии подвели итоги президентских выборов, подсчитав голоса как в стране, так и за рубежом. ЦИК Румынии сообщает, что глава националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион лидирует в первом туре с 41% голосов, на втором месте идет мэр Бухареста Никушор Дан с 21%, на третьем — кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 20,1%.

«Против Симиона выдвинуто несколько уголовных дел, по-моему, два. Кроме того, он является персоной нон-грата в соседних странах. Наверняка это может стать той зацепкой, которую системные партии при поддержке Европы смогут использовать для того, чтобы начать какой-то юридический процесс. Как против Джорджеску, только против Симиона», — заявила Шумицкая.

Эксперт считает, что вряд ли победу во втором туре одержит кто-либо из соперников лидера националистической партии «Альянс за объединение румын». Помимо этого, собеседница агентства считает, что, в случае победы Симиона, выборы не будут аннулированы, как это было сделано в прошлый раз после победы Джорджеску. Но политолог не исключила судебного преследования кандидата после выборов.

«Как я предполагаю, если с Симионом поступят так же, как с Джоджеску, то тут есть два варианта. Первое — это усиление протестного движения, а второй вариант, который, с моей точки зрения, более вероятен, — это наоборот. Этот случай пройдет менее замеченным, в отличие от декабрьского. Потому что вот эта бесполезность борьбы, она будет впитываться более интенсивно. То есть обычно в посткоммунистических странах при повторении ситуации протестное движение, наоборот, стихает, потому что возникает бесполезность сражения», — подытожила Шумицкая.

Политолог связывает победу ультраправых кандидатов на выборах президента Румынии с общим усилением правых сил по всей Европе. Не менее важную роль в этом играет и поддержка правой повестки со стороны действующей администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, добавила эксперт.

«В первую очередь, такие результаты связаны с кризисом либеральной демократии, характерным для всех европейских стран. Во вторую, это связано с кризисом именно румынской политической системы, продолжающемся с 2022 года, когда борец с коррупцией, бывший президент Румынии Клаус Йоханнис дал согласие на формирование правящей коалиции с главными коррупционерами в стране — социал-демократами», — сообщила Шумицкая.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги президентских выборов в Румынии, заявил, что избирателей лишили права отдать свой голос за того кандидата, за которого они хотели. Представитель Кремля отметил, что один из фаворитов этих выборов был волюнтаристски выброшен из гонки.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, на которых победу одержал Джорджеску. Эти результаты отменили из-за жалоб общественных организаций, кандидатов и госструктур. При этом Джорджеску назвал такое решение суда госпереворотом и отметил, что правосудие в стране утратило суть.

Центральное избирательное бюро 9 марта объявило об отказе в регистрации Джорджеску и двум другим независимым кандидатам на выборах в Румынии. По мнению бюро, поданные политиком документы якобы не соответствуют требованиям закона.

Служба внешней разведки России заявила, что за решением прокуратуры Румынии о предъявлении обвинений Джорджеску стоит руководство Евросоюза. Отмечалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сыгравшая основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов в Румынии в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае. При этом она угрожала Румынии ограничением доступа к фондам ЕС, если независимый политик будет продолжать участвовать в выборах президента.